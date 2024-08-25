В аэропорту Брюсселя произошла эвакуация в связи с угрозой взрыва

В субботу вечером в аэропорту Брюсселя прошли мероприятия по эвакуации прибывших пассажиров из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Терминал аэропорта «Завентем» европейской столицы пришлось временно закрыть около 23:00 24 августа из-за сообщения о заложенной бомбе.

По данным бельгийских СМИ, зал вылета и багажное отделение были освобождены для тщательной проверки после того, как федеральная полиция получила сигнал об угрозе взрыва бомбы.

— Поступило сообщение о возможном взрыве, поэтому были приняты необходимые меры, — сообщила пресс-секретарь Ихсане Чиуа Лекли. — Некоторые зоны были очищены, и за ними велось наблюдение, поэтому пассажирам пришлось подождать некоторое время. Это касается залов вылета и выдачи багажа.

Зал выдачи багажа вновь открылся в 01:30 ночи, но некоторым пассажирам пришлось провести в ожидании своего груза около 2,5 часов.

Многих пассажиров и членов экипажей попросили ожидать в терминале, запретив доступ в зал выдачи багажа. Некоторым не разрешили сойти с самолета, чтобы избежать переполнения стоек иммиграционных служб.

К 02:00 ночи местные власти дали разрешение и пассажиры смогли снова пройти в зал выдачи багажа. Однако, судя по сообщениям в социальных сетях, после этого в течение нескольких часов пришлось долго ждать.