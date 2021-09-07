В аэропорту Алматы провели расследование из-за кота

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы было проведено служебное расследование из-за кота, который пострадал после перелета в Жезказган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Владелица животного Катира Кабдувахит в своем Instagram сообщила, что 3 сентября, собрав все необходимые справки, отправила кота через транспортную компанию в переноске из Алматы. Но по прилете в Жезказган животного не оказалось, а позже выяснилось, что его не приняли на борт и оставили на складе. Ей животное доставили только ночью 3 сентября с травмами.

В пресс-службе аэропорта Алматы ответили, что 4 сентября по обращению хозяйки кота в международном аэропорту Алматы было оперативно проведено служебное расследование, опрошены сотрудники, задействованные в сопровождении, погрузке и отправке животного, изучены записи с камер видеонаблюдения в грузовом складе и на стоянке воздушного судна.

«В итоге установлено, что вплоть до погрузки на борт переноска не была повреждена, животное не было травмировано, сотрудники осуществляли доставку, не допуская ударов и падений клетки. Уже при загрузке переноски в багажный отсек кот начал волноваться, беспокоиться, в итоге выбил дверцу и выскочил на перрон. Некоторое время он бегал по перрону, находясь в опасной близости от лайнеров, готовящихся к вылету, и обслуживающих их спецмашин. После этого он пролез через металлический забор-сетку на строительную площадку, где работала техника. Вероятно, именно в этот момент он травмировался.

В течение получаса он прятался на стройплощадке, на время его поисков работы были приостановлены, чтобы шум не пугал животное еще больше. При этом сотрудники аэропорта приложили максимум усилий, чтобы поймать кота как можно быстрее, чтобы избежать его гибели под колесами спецтехники. Пока искали кота, самолет по расписанию вылетел. Животное вернули в грузовой терминал, в течение часа о случившемся сообщили в компанию Asia Freight. Сотрудники данной компании должны были оперативно связаться с хозяевами и уведомить о произошедшем», - уточнили в ведомстве.