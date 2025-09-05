В аэропорту Алматы иностранец заявил об «атомной бомбе» в багаже

Один из инцидентов произошел 2 сентября на стойке регистрации международных вылетов в аэропорту Алматы. 18-летний гражданин соседней страны в шутливой форме заявил, что у него в багаже «атомная бомба», чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. За мелкое хулиганство он был привлечен к административной ответственности.

Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, подобные случаи нередки, а сами пассажиры зачастую не осознают серьезности последствий за такие проступки.

С начала года за совершение различных правонарушений по акту были сняты 900 деструктивных пассажиров, из них 489 — с пассажирских поездов, 411 — с воздушных судов.

Самыми частыми нарушениями стали распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде. Зафиксированы также случаи мелкого хулиганства, курение в вагонах и другие правонарушения.

Транспортная полиция напоминает, что любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, недавно в аэропорту Актау пассажирка рейса «Актау–Шымкент» сообщила о наличии взрывного устройства, что привело к экстренной эвакуации около 200 человек и проверке самолёта спецслужбами.