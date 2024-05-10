Проливные дожди и жара до 32 градусов ожидаются в Казахстане

Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды на 11, 12 и 13 мая. По их данным, в Казахстане ожидаются ливневые дожди и жара, передает агентство Kazinfrom.

Как отметили синоптики, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.