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    14:12, 10 Май 2024 | GMT +6

    Проливные дожди и жара до 32 градусов ожидаются в Казахстане

    Солнце над городом, закат
    Фото: Pexels

    Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды на 11, 12 и 13 мая.  По их данным, в Казахстане ожидаются ливневые дожди и жара, передает агентство Kazinfrom.

    Как отметили синоптики, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

    — По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла. Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако, столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла, — говорится в сообщении синоптиков.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Регионы Казгидромет Жара
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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