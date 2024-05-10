Проливные дожди и жара до 32 градусов ожидаются в Казахстане
Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды на 11, 12 и 13 мая. По их данным, в Казахстане ожидаются ливневые дожди и жара, передает агентство Kazinfrom.
Как отметили синоптики, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.
— По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла. Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако, столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла, — говорится в сообщении синоптиков.