В Абайскую область войдут два города и восемь районов

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за образование трех новых районов, два из которых войдут в состав Абайской области, и один район - в состав Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

На очередной сессии областного маслихата под председательством акима ВКО Даниала Ахметова депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за образование Аксуатского района с административным центром в селе Аксуат, Тарбагатайского района с центром в селе Акжар. Также будут образованы Самарский район с центром в селе Самарское и Кокпектинский район с центром в селе Кокпекты.

Таким образом, в Абайскую область войдут Семей, Курчатов, Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы. Площадь Абайской области составит 185,5 тысячи квадратных километров.

В свою очередь, административный центр Восточного Казахстана по-прежнему останется в Усть-Каменогорске. К региону будут относиться Риддер, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Площадь Восточного Казахстана теперь составит 97,8 тысячи квадратных километров.

Вместе с тем, в ходе сессии областного маслихата Даниал Ахметов напомнил депутатам о колоссальной работе на протяжении долгого времени, направленной на поддержку и развитие Семейского региона.

– Сегодня мы приняли историческое решение, которое ставит задачи преобразовать Абайскую область в прогрессивный, индустриально-аграрный регион. Но я хочу с гордостью заметить, как за последние годы изменился Семей. День ото дня мы вместе с вами, жителями области, представителями бизнеса прикладывали и продолжаем прикладывать усилия для развития города, являющимся историческим и духовным центром страны. Нам удалось придать ему необходимую экономическую динамику, – отметил аким ВКО.

По его словам, за последние годы в развитие Семея были вложены колоссальные средства – 250 млрд тенге из республиканского бюджета и 153 млрд тенге из областного. Реализован ряд крупных проектов в сферах строительства жилья, инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, образования и здравоохранения. Успешными примерами стали реконструкция аэропорта, которую не делали десятилетиями, ремонт дюкера, решивший наболевшую экологическую проблему, обеспечение устойчивого тепла, ремонт и реконструкция огромного количества котельных, запуск центра ядерной медицины с первым в стране отделением радионуклидной терапии, строительство нового микрорайона Карагайлы, многопрофильного спортивно-культурного комплекса и многое другое.

– Вместе с бизнесом мы поменяли индустриальный облик Семея. Если ранее в регионе развивалась лишь легкая промышленность, то сегодня в Абайской области сосредоточены два крупнейших промышленных гиганта – Актогай и Бакырчик. Актогайский ГОК в ближайшее время станет одним из самых крупных горно-обогатительных комбинатов мира. Это та индустриальная основа, которая позволит создать прочный бюджет, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Кроме того, динамичный рост города обеспечивает комплексный план развития Семея, на который предусмотрено 260 мрлд тенге. К слову, программа, рассчитанная на пять лет, за прошедшие два года выполнена уже на 40 процентов. Готова проектно-сметная документация на ряд крупных и значимых проектов на ближайшие четыре года.

– Я убежден, что Семей не просто сохранит свой статус культурно-исторического центра Казахстана, но и вся область будет успешно развиваться, – резюмировал аким ВКО.