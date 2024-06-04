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    00:15, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    В Абайской области родную мать подозревают в убийстве 30-летней дочери

    пропала женщина
    Фото: Freepik

    Полицейские области Абай установили обстоятельства исчезновения 30-летней девушки, передает агентство Kazinform со ссылкой на abainewskz.

    Заместитель начальника ДП области Абай, полковник полиции Елдос Закимов, выступил с информацией об убийстве, произошедшем близ города Семей.

    Как стало известно, пропавшая без вести 30-летняя Динара Досумбекова 26 мая вовсе не садилась на попутку со станции Ауыл до города Семей, как ранее заявляла её мать поисковой группе, а стала жертвой преступления.

    - Начато досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемая женщина арестована. Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в ДП области Абай.

    Областной департамент полиции подтвердил информацию о том, что подозреваемой является родная мать убитой девушки. Мотивы столь жестокого преступления пока неизвестны.

    Как сообщалось ранее, 2 июня близ Семея найдено тело ранее пропавшей без вести 30-летней Динары Досумбековой. 

    Теги:
    МВД РК Семей Полиция Абайская область Убийство Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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