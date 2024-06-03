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    23:30, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Тело уехавшей на попутке девушки найдено близ Семея

    такси
    Иллюстративное фото: Pexels

    Близ Семея найдено тело ранее пропавшей без вести 30-летней девушки, передает агентство Kazinform со ссылкой на портал abainewskz.

    2 июня найдено тело ранее пропавшей без вести 30-летней Динары Досумбековой, которая 26 мая текущего года около 10:00 поймала попутку со станции Ауыл Бородулихинского района в сторону города Семей, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

    - 2 июня 2024 года на канал 102 в отдел полиции Бородулихинского района обратилась 59-летняя жительница станции Ауыл с просьбой оказать содействие в поиске дочери — Динары Досумбековой, 1994 г.р., которая 26 мая текущего года выехала в город Семей, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления её местонахождения. По данному факту начато досудебное расследование, — сообщили в ДП области Абай незадолго до трагического известия от волонтёрского поискового движения «LIDER».

    В пресс-службе департамента полиции добавили, что причина смерти устанавливается.

    Теги:
    Семей Пропавшие Полиция Абайская область Происшествия Авто
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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