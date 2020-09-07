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В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Сентября 2020, 18:02
В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует экспортировать сельхозпродукцию в 80 стран мира. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Казахстан экспортирует сельхозпродукцию на 3,2 млрд долларов в 67 стран мира. Кроме этого, мы сейчас планируем увеличить экспорт продукции меда и переработанного подсолнечного масла. Также предусматривается экспорт конины и говядины в Японию. Будем увеличивать экспорт в Китай, страны Ближнего Востока. Если на сегодня у нас экспортируется в 67 стран, думаю, что к концу года мы увеличим количество стран до 80», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в Правительстве.


Ранее министр рассказал о планируемом экспорте урожая.


Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Национальный проект по развитию АПК на пятилетку. В рамках программы Глава государства дал задачу увеличить экспорт продукции АПК в два раза.



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