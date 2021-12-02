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В 58 столичных квартирах зафиксирован факт проживания третьих лиц

2 Декабря 2021 18:17
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В 58 столичных квартирах зафиксирован факт проживания третьих лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 58 столичных квартирах зафиксирован факт проживания третьих лиц. Об этом рассказал руководитель столичного управления жилья и жилищной инспекции Ануар Саитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также в ходе проведения мониторинга по ранее предоставленным квартирам на предмет фактического проживания по 58 квартирам зафиксирован факт проживания третьих лиц. По данному факту вручены соответствующие уведомления об устранении. В случае неустранения материалы будут переданы в суд», - отметил руководитель столичного управления жилья и жилищной инспекции.

В ходе заседания маслихата спикер сообщил о том, что в 2021 году с учета нуждающихся снято около 6 тысяч граждан по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством. В очередь поставлено более 5 тысяч нуждающихся.

«Основная деятельность – мониторинг арендных платежей. По 5 заключенным договорам был проведен мониторинг. Выявлена задолженность на сумму 115,2 млн тенге. За отчетный период с граждан взыскано около 48 млн тенге. Также проводится мониторинг по договорам приватизации. За отчетный период охвачено свыше 600 договора приватизации, выявлена задолженность на сумму 149,4 млн тенге», - добавил Ануар Саитов.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Жилье   #Маслихат  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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