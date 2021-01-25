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    13:29, 25 Январь 2021 | GMT +6

    В 58 селах обновили электросети в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 58 селах Келесского района обновили электрические сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    70% достиг показатель в этом районе Туркестанской области.

    В прошлом году завершены строительно-монтажные работы по установке электроопор в населенных пунктах Дмитров и Енбекши Биртилекского сельского округа, а также в селах Атаконыс и Берекелды Ошактинского сельского округа. Уже готова проектно-сметная документация для обеспечения бесперебойной электроэнергией 18 населенных пунктов: Коныртобе, Санырау и Ошакты сельского округа Ошакты, Акжол и Кауыншы сельского округа Алпамыс батыр, а также Жуантобе, Акжар, Жанадаур, М. Горький, Ески корган, Когерту, Каратобе, Кияжол, Бозсу, Г. Муратбаев, Куйган, Кокбулак и Ынтымак сельского округа Актобе.

    В этом году из республиканского бюджета также выделят необходимые средства для строительства электросетей еще в шести населенных пунктах.

    Строительно-монтажные работы сейчас идут на подстанции «Кызыласкер», которая будет обеспечивать электричеством три района. Помимо этого, ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит « в прошлом году установило 15 трансформаторов (свыше 50 км электросетей) на сумму 387,4 млн. тенге. В этом году установят еще 14 трансформаторов общей стоимостью 1 135,5 млн. тенге.



    Теги:
    Туркестанская область Энергетика Акимат
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