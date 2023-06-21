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В 4 раза снизилась заболеваемость скота бруцеллезом в СКО с начала 2023 года

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Июня 2023, 13:14
В 4 раза снизилась заболеваемость скота бруцеллезом в СКО с начала 2023 года

ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ – В 4 раза снизилась заболеваемость скота бруцеллезом в Северо-Казахстанской области с начала 2023 года. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Невозможно развивать животноводство без строгого соблюдения ветеринарных мероприятий. Для сохранения эпизоотического благополучия за пять месяцев провели около 2 миллионов манипуляций по профилактической вакцинации животных и птиц и более 700 тысяч исследований животных. За пять месяцев в четыре раза снизилась заболеваемость скота бруцеллезом – с 650 голов в 2023 до 153 – в нынешнем году», – сказал А.Сапаров.

Аким отметил, что ветеринарно-санитарная обстановка в области стабильная.

Напомним, недавно в Казахстане побывала группа экспертов Всемирной организации здоровья животных, которая посетила ряд областей, в том числе Северо-Казахстанскую. Экспертами отмечена слаженная работа ветеринарных служб и их полное оснащение необходимым оборудованием. Даны соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы специалистов.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Сельское хозяйство   Животные  
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