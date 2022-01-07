В 39,5 млрд оценили приблизительный ущерб от беспорядков в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НПП РК «Атамекен» совместно с бизнес-ассоциациями во всех регионах проводится работа по сбору информации у предпринимателей о предполагаемых размерах ущерба, нанесенного от незаконных действий. Об этом заявили в Нацпалате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в НПП, сотрудниками региональных палат предпринимателей произведен объезд и визуальный осмотр без посещения объектов, по результатам которого у 70% объектов выявлены внешние повреждения. Работа усложнена отсутствием интернета, что не позволяет обеспечить массовость.

По состоянию на 17:00 часов 6 января всего выявлено около 300 пострадавших субъектов, расположенных в 43 объектах (из них 12 ТРЦ и торговые дома).

В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы). Также по информации ассоциации «КОРАМСАК», в городе Алматы разграблено 6 оружейных магазинов (ТОО «Корган-центр», ТОО «Арма-56», ТОО «Анна-16», ТОО «Анна», ТОО «Оружейник», ТОО «Pro-Hunt»).

«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 млрд тенге (в Алматы 39,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», - сообщили в НПП «Атамекен».

Материальный характер ущерба в основном заключается в порче фасадов, входных групп, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов и прочее.

Также продолжают поступать жалобы от физических лиц (граждан) об ущербе личного имущества, и об отсутствии освещения во дворах, микрорайонах и жилых комплексах. От руководителей предприятий поступает информация о невозможности начислить заработные платы работникам (нет интернета, прекращены транзакции).

Прекращена работа почти всех банкоматов, многие не успели снять наличность. Вследствие чего, многие граждане не могут купить продукты питания, поскольку магазины отпускают товар только по наличной оплате.

Вместе с тем, от граждан поступают звонки о дефиците продовольственных товаров социальной корзины (в частности, хлебобулочные изделия, молочные продукты), что связано с перебоями работы дистрибьюторов.

Подавляющее количество случаев мародерства зафиксировано в Алматы (улицы Гоголя, Сатпаева, Толе Би, Назарбаева, Абая). Ситуация осложняется тем, что проводится военизированная спецоперация, нацеленная на восстановление правопорядка, в связи с чем, отсутствует возможность физического перемещения в черте города и реальной оценки ущерба.

Вместе с тем, в целях защиты их имущественных интересов, а также восстановления правопорядка, бизнес всесторонне выступает за инициативу создания добровольных дружин и просит вынести данный вопрос на рассмотрение комендантов.

Как отметили в Нацпалате, работа по сбору информации о пострадавших субъектах бизнеса продолжается.

Ранее сообщалось, что Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы.