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В 30 раз увеличилось поголовье архаров в Каратау

17 Марта 2023, 09:15
В 30 раз увеличилось поголовье архаров в Каратау Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На момент создания особо охраняемой природной территории, в 2004 году на территории Каратауского заповедника в Туркестанской области обитало не больше 40 голов каратауского архара. В результате обеспечения охранного режима в 2022 году их численность составила 1136 голов. Весенний учет животных уже начался, продолжится до 31 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Каратауский государственный природный заповедник был создан 1 марта 2004 года. Его территория расположена в Центральной части хребта Каратау, который является ответвлением северо-западных дуг Тянь-Шаня на территории Туркестанской области. Наивысшая точка хребта – гора Мынжилки – в верховьях Бессаза с отметкой 2176 м, входит в территорию заповедника. Заповедник граничит с пустынями Мойынкум, Кызылкум, Бетпак-Дала. Его площадь составляет 34 300 га.


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