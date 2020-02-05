В 27 странах обнаружен коронавирус: санврач Алматы рекомендует отложить турпоездки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории мегаполиса рассказали руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев и руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Тлеухана Абилдаева, на сегодняшний день в город прибыло из зон риска 6324 человек, из них осмотрено 6234. Все приезжающие из КНР и других стран, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, находятся под наблюдением до завершения инкубационного периода (до 14 дней).





В поликлиниках города организована работа фильтр-кабинетов с отдельным входом для приема пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа. Диагностика вирусной инфекции у прибывших из КНР и контактных лиц проводится по показаниям путем отбора мазка из зева, материал доставляется в филиал научного центра экспертизы по городу Алматы.





«На уровне стационаров инфекционных больниц с клиникой вирусной инфекции больного помещают в боксированную палату больничного изолятора, проводят забор сыворотки крови и мазка и отправляют в центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) им. М. Айкимбаевой, для диагностики коронавирусной инфекции», — разъяснил Т. Абилдаев.





В мегаполисе зарегистрированных случаев коронавирусной инфекций нет. Всего за весь период по городу Алматы из зоны риска госпитализированы 25 человек с клиникой ОРВИ и гриппа. Из них 11 выписаны, 14 человек находятся в больницах города, в том числе трое детей и два контактных родителя. Состояние всех пациентов стабильное.





Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы сообщил, что из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства, закуплен резервный объем медицинских масок, которые в скором времени поступят в Алматы.





В свою очередь, главный санврач мегаполиса дала рекомендации туристическим организациям и лицам, выезжающим в страны, где зарегистрированы пациенты с коронавирусной инфекцией.





«Рекомендуется отложить поездки в регионы, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, туроператорам приостановить деятельность в организации туров. В настоящий момент в 27 странах обнаружен коронавирус», — сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.





В Алматы продолжается скрининг пассажиров международных рейсов, прибывающих в город. От 30 до 60 международных авиарейсов отрабатываются 120 эпидемиологами. На бортах самолетов имеются боксы для изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.





В настоящий момент тест-системами продиагностированы 17 граждан, случаев коронавируса не выявлено. Активно ведется мониторинг аптек города: по состоянию на 5 февраля в наличии имеется 206 тыс. масок.





В целях профилактики, учитывая период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется: чаще мыть руки, избегать тесного контакта с больными домашними или дикими животными, подвергать тщательной термической обработке продукты питания, мыть овощи и фрукты, избегать тесного контакта с людьми, имеющими катаральные симптомы, избегать мест массового скопления населения. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства либо вызвать врача на дом, не допуская самолечения.





Сообщается, что для недопущения распространения коронавируса реализуется Комплексный план профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции. Ход работы ежедневно контролируется региональным штабом под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.