В 27 школах ВКО выявлены нарушения противопожарных правил - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Алия Абсеметова выразила обеспокоенность состоянием системы противопожарной безопасности в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 27 школах ВКО выявлены нарушения противопожарных правил. Это вызывает обеспокоенность, поскольку безопасность детей должна быть первостепенной. Я уверена, что даже родители об этом не в курсе», - сказала Алия Абсеметова на правительственном часе в Мажилисе.

Ситуацию прокомментировал министр по ЧС Юрий Ильин.

«Что касается проверок системы образования, это касается не только ВКО, а всей страны. Эти объекты подвергаются проверкам ежегодно. На основе плановых проверок мы, как и положено, в уведомительном порядке, прежде всего, подаем в прокуратуру, регистрация. За месяц до проверки мы уведомляем субъект, который подвергается проверке. Направляем проверочные листы, по которым будет осуществлена проверка. И в том числе наблюдаем, что во многих школах, как вы сказали, имеются нарушения на сегодня. Где-то зачастую не связано с нарушением самих директоров, это нехватка финансирования», - отметил министр.

Он перечислил наиболее часто допускаемые нарушения.

«Нарушения основные, которые бывают: нет должной обработки деревянной конструкции, которая должна проводиться с периодичностью либо раз в три года, либо в пять лет (в зависимости от покрытия), отсутствие рабочей сигнализации, незаряженный огнетушитель, эвакуационные выходы, захламление и т.д. Во многом по ходу проверки директора принимают меры и устраняют недостатки. Но есть такие меры капитального характера, которые требуют наверное выделения финансирования, прежде всего, по линии МИО и, соответственно, вины директора в этом нет. Но административный штраф или предупреждение в виде штрафа в любом случае нашим инспекторским составом накладывается», - заверил министр.

«Нами разработан и направлены в МИО и МОН методические рекомендации по проведению занятий, и МОН сейчас занимается, в том числе и с детьми по программе, которая обязывает их проводить собственные тренировки по аварийным ситуациям раз в полугодие, что предусмотрено законом о гражданской защите. А если они проживают в сейсмоопасном регионе, то директор школы самостоятельно должен организовывать и проводить тренировки ежеквартально, что, к сожалению, не всегда делается. То есть это обязанность, в том числе и руководства школы, в то же время как и граждан РК. В законе прописано, что граждане должны принимать активное участие в тренировках, проводимых на территории РК», - заключил министр.