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В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт

18 Августа 2021 11:49
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В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области в регионе планируется построить 49 школ. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках последнего раздела Комплексного плана «Развитие научно-медицинского и образовательного кластера региона» планируется реализовать проекты на сумму 8,1 млрд. тенге. Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. Будет проведен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения, построены многопрофильная больница и центр детской онкогематологии, а также планируется оснащение организаций здравоохранения высокотехнологичной медицинской техникой», - рассказал министр на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, планируется строительство 49 школ по области и трёх общежитий в городе Актобе для обеспечения студентов колледжей.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Актюбинская область   #Образование   #Строительство   #Здравоохранение   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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