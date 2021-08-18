В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области в регионе планируется построить 49 школ. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках последнего раздела Комплексного плана «Развитие научно-медицинского и образовательного кластера региона» планируется реализовать проекты на сумму 8,1 млрд. тенге. Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. Будет проведен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения, построены многопрофильная больница и центр детской онкогематологии, а также планируется оснащение организаций здравоохранения высокотехнологичной медицинской техникой», - рассказал министр на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, планируется строительство 49 школ по области и трёх общежитий в городе Актобе для обеспечения студентов колледжей.