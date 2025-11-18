В 2026 году начнется пробивка улицы Хмельницкого в Алматы

Об этом на брифинге РСК сообщил аким района Бахытжан Акжаров.

— Запланировано начало реализации больших проектов, в том числе по пробивке улицы Хмельницкого от микрорайона Кайрат до Кульджинского тракта, в последствии до Талгарского тракта. Протяженность дороги 4,3 км, — сказал Бахытжан Акжаров.

Помимо масштабного строительства, в 2026 году в районе запланирован средний ремонт 49,3 км дорог на 70 улицах, включая улиц Шемякина, Шолохова, Тараз, Санлак, Акан Серы и другие. Будет выполнен ямочный ремонт 35 тысяч квадратных метров асфальта.

Фото: РСК

Аким района также напомнил о выполненных работах в 2025 году. Завершен средний ремонт 44 км дорог на 35 улицах, среди которых Ахметова, Свободная, Бекмаханова, Гёте, Баймагамбетова. Проведен ямочный ремонт 38 тысяч квадратных метров покрытия, построено 3,5 км новых дорог на 19 улицах.

Напомним, в октябре стало известно, что 143 участка изымут в Алматы для пробивки улицы Хмельницкого, проспекта Райымбека и реконструкции Талгарского тракта.