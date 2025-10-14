В 2026 году каждый преподаватель вуза в Казахстане освоит искусственный интеллект

— В том числе 7757 преподавателей закончили сертифицированные курсы. В следующем году мы охватим полностью, — сообщила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова на брифинге в СЦК о реализации программы AI-Sana.

Как отмечается, технологии ИИ внедряются и на уровне университетской инфраструктуры. Сегодня в 80 вузах Казахстана работают 137 AI-агентов, еще 363 находятся в разработке.

По словам вице-министра среди новых интеллектуальных решений — AI-приемная комиссия, AI-Check, AI-прокторинг, AI-лектор, AI-библиотека, AI-психолог и другие цифровые помощники.

Для поддержки исследований и подготовки кадров создаются специализированные центры и лаборатории, где объединяются наука, образование и инновации.

Руководитель управления Комитета высшего и послевузовского образования Рысгуль Кудретуллаева отметила, что подготовка специалистов в области искусственного интеллекта развивается при участии национальных компаний и ведущих предприятий.

— Сегодня вузы реализуют такие образовательные программы, как «Прикладной искусственный интеллект», «Искусственный интеллект и блокчейн-инжиниринг», «Искусственный интеллект в медицине». Выпускники этих программ осваивают ключевые навыки — программирование на Python, работу с библиотеками и фреймворками (TensorFlow, Keras, PyTorch), анализ и визуализацию данных, обработку естественного языка (NLP), работу с большими данными и базами данных, а также интеграцию технологий, — подчеркнула она.

В Евразийском национальном университете в Астане программа «AI-Sana» превратилась в экосистему, объединяющую обучение, науку и инновации.

— Она не только формирует AI-компетенции, но и создает реальные продукты — AI-агенты, которые решают практические задачи университета, — отметила проректор по цифровизации ЕНУ Гульмира Бекманова.

Ранее Глава государства отметил, что университеты должны готовить специалистов, соответствующих вызовам нового времени.