В 2025 году появилась новая профессия промт-инжиниринг — ИИ-креатор

По словам специалиста, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта в последние годы, его потенциал до сих пор раскрыт не полностью.

— Два-три года назад искусственный интеллект был известен в основном простыми функциями, например, превращением изображений в мультфильмы. Тогда интерес был, но реального спроса не наблюдалось. А в 2025 году ИИ совершил мощный рывок: в социальных сетях широко распространились «оживленные» изображения и движущиеся скульптуры. За последние десять месяцев технологии достигли уровня реализма. Однако несмотря на это, ИИ пока не раскрыл свой потенциал на 100%, — отметил он в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly.

По его словам, сегодня в Казахстане искусственный интеллект используется в производстве контента всего на уровне около 1%. Даже мировой показатель, достигший примерно 10%, нельзя считать предельным.

Кадр из видео

— Первой рынок завоевала компания OpenAI со своим продуктом ChatGPT. Сейчас это уже не просто текстовый инструмент, а универсальное решение, позволяющее создавать фото и визуальный контент, — подчеркнул эксперт.

Как отметил Омирбек Абдикул, сфера искусственного интеллекта очень обширна, а направления фото и видео может освоить практически любой человек.

— Освоить это можно не выходя из дома. Достаточно ноутбука или телефона. Сейчас много заказов как от компаний, так и от частных лиц. Самое главное в этой сфере — правильно сформулировать промт, то есть задание. Именно поэтому в 2025 году появилась новая профессия — промт-инжиниринг. В 2026 году таких новых специальностей станет еще больше, — сказал он.

Специалист также отметил эффективное применение искусственного интеллекта в медицине и инженерии. Например, с помощью фото можно определить подлинность лекарственных препаратов или заранее выявить слабые места инженерных проектов.

Кроме того, он подчеркнул, что искусственный интеллект соблюдает требования безопасности.

— ИИ не создает контент с элементами насилия и не принимает такие промты. Также внедрены механизмы верификации, направленные на предотвращение мошенничества с использованием фотографий людей. Однако в отношении некоторых незаконных платформ необходимы правовые меры, — отметил ИИ-креатор.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению Президента был принят закон «Об искусственном интеллекте».