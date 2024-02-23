27,3% школьников обучаются на казахском языке в Костанайской области

Костанайская область является одним из регионов, обладающих высоким потенциалом развития в различных отраслях. В регионе уделяется особое внимание инвестированию и развитию отраслей, оказывающих значительное влияние на развитие страны. По этому поводу корреспондент агентства Kazinform побеседовал с акимом области Кумаром Аксакаловым.

— Кумар Иргебайулы, Костанайская область является одним из важных регионов в части сельского хозяйства. Как решается вопрос о пастбищах для животных и вопрос производительности зернового хозяйства? В прошлом году, в связи с осадками, у нас стало больше зерна низкого качества. Решен ли вопрос об экспорте этого зерна, для того чтобы аграрии не потерпели убыток? Обеспечены ли аграрии семенами на предстоящую посевную кампанию?

— Неблагоприятные погодные условия повлияли на качество зерна в прошлом году. Качество полученного зерна оказалось ниже, чем в прошлые годы. Зерновых было собрано 4 миллиона тонн. Из всей продукции 10% было отнесено к третьему классу, 15% — к четвертому классу, 20% — к пятому классу, 55% остались вне сортов.

С целью подддержки сельхозтоваропроизводителей в 2023 году из резервов Правительства АО «Продовольственная продкорпорация» выделено 8,5 миллиарда тенге, на закупку зерна. В соответствии с объемом закупа зерна, доля области составляет 29,4% от республиканского объема. «Продовольственная корпорация» закупила 161% от плана, или 152,7 тысячи тонн зерна.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Вместе с тем, для проведения посевной кампании сельхозформирования области в 2024 году пополнили запас сельскохозяйственных культур на 514,2 тысячи тонн, обеспеченность составила 100%. В семенных лабораториях все закупленные семена прошли проверку.

Кроме того, продолжается работа по обеспечению населения пастбищами. В частности, на 173 тысячах гектаров будут безвозмездно предоставлены пастбища для выпаса скота. В двух районах приняты в резерв 527,9 тысячи гектаров земли для удовлетворения потребностей для выпаса личного скота. Также предоставлены в постоянное пользование 54,7 тысячи гектаров земли акиматам сел и сельских округов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

— В Костанайской области особое место занимает развитие автомобильной промышленности. Какие проекты реализуются в этом направлении? Каков потенциал автопрома в области?

— ТОО «СарыаркаАвтоПром» считается крупным предприятием автомобильной промышленности Казахстана, в нем работает более 3 тысяч человек. Предприятие выпускает более 50 моделей: JAC, KIA, СHEVROLET, LADA, Jetour, УАЗ.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В 2023 году доля автомобилестроения в структуре обрабатывающей промышленности региона составила около 50%. По итогам года, ТОО «СарыаркаАвтоПром» выпустило 90 230 автомобилей, из них 9 122 было экспортировано. Предприятие в этом году планирует произвести по меньшей мере 95 тысяч автомобилей. Кроме того, развитие сектора автомобилестроения осуществляется за счет инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств. В этой сфере будет реализовано 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 377 миллиардов тенге, планируется создать около 4 тысяч рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Главный из проектов, реализуемых в этой сфере — проект строительства нового завода по выпуску автомобилей KІА. Как вы знаете, в прошлом году началось строительство завода мощностью 70 тысяч автомашин в год, стоимостью 90 миллиардов тенге. В результате должно быть создано 1 500 новых рабочих мест. Также реализуется три проекта, направленных на производство автокомпонентов для грузовой техники. В рамках проектов предусмотрено создание более 1 000 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 238,7 миллиарда тенге.

— Какие достижения есть в секторе сельского машиностроения?

— В регионе наряду с автомобилестроением активно развивается производство сельскохозяйственной техники. На производство сельхозтехники мобилизованы АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «Костанайский Тракторный Завод», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», ТОО «Костанайский агромеханический завод», ТОО «Дон Мар». В 2023 году заводы выпустили 310 комбайнов, 2 571 трактор и 639 жаток. В этом году предприятия планируют выпустить 233 комбайна и более 3 тысяч тракторов, а также 440 жаток.

В рамках реализации инвестиционных проектов следует отметить, что в секторе тракторостроения налажено производство такой техники, как тракторы «Беларус», «Кировец» и «LOVOL».

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

— Расскажите о строительстве жилья в регионе. Как решаются вопросы костанайцев, стоящих в очереди на жилье?

— В 2023 году, считая финансирование из всех источников, было сдано в эксплуатацию 474,7 тысячи квадратных метров жилья. Это 4 118 квартир. Большая часть жилья приходится на города Костанай, Рудный и Костанайский район.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В этом году в области планируется сдать в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров жилья, будет построено 56 многоэтажных домов. Из этих домов 35 будет построено за счет бюджетных средств, а 21 - за счет привлеченных инвестиций. Проводимая в этом направлении работа должна оказать влияние на развитие жилищного строительства.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

— В нашей стране совершенствуется система теплоснабжения и инфраструктура, уделяется особое внимание газоснабжению. В Костанае система теплоснабжения изношена. Будет ли решен этот вопрос в ближайшее время?

— В нашей области протяженность теплосетей 743,6 километра, из них 47,4% изношены. В рамках реализации предвыборной программы Президента РК до 2029 года поставлена задача - снизить уровень износа тепловых сетей до 43%. В этом году в рамках шести проектов, на которые предусмотрено в республиканском бюджете 8,2 миллиарда тенге, будут модернизированы 11 километров теплосетей. Также 15 проектов по обновлению 20 километров теплосетей были направлены во время уточнения республиканского бюджета на 2024 год. Если республиканская бюджетная комиссия одобрит, то начнутся строительно-монтажные работы по новым 15 проектам. Это даст возможность снизить износ теплосетей на 1,1%.

Фото: акимат Костанайской области

— Отмечается, что в Костанайской области самый низкий уровень водообеспечения сельских населенных пунктов. Может ли быть принята по этой причине отдельная областная программа?

— Обеспеченность услугами водоснабжения по Костанайской области в конце 2023 года выросла с 80,4% до 86,7%. По населенным пунктам обеспечены 347 из 492, или 70,6%. В частности, в рамках Концепции Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023–2029 годы было выделено 18,8 миллиарда тенге по 59 проектам (25 — городских, 35 — сельских). В текущем году, при уточнении республиканского бюджета, Министерством индустрии и строительства было заявлено 48 проектов, из них 31 сельский и 17 городских, всего было запрошено 20,6 миллиарда тенге. Если республиканская бюджетная комиссия одобрит, то начнутся дополнительно строительно-монтажные работы по 36 новым проектам.

По итогам 2024 года поставлена задача - довести обеспеченность населения питьевой водой до 99%, а для сельского населения - 90%. До конца 2025 года мы должны, в соответствии с поручением Главы государства, обеспечить города и села чистой питьевой водой на 100%.

— В области количество школ на русском языке в два раза больше, чем на казахском. Один из основных вопросов в регионе — увеличение количества организаций, обучающих на государственном языке и числа учащихся на казахском языке. В регионе действует дорожная карта развития организаций, обучающих на государственном языке. Способствует ли эта дорожная карта росту числа обучающихся на казахском языке?

— В Костанайской области работают 445 государственных школ, в которых обучаются 111 818 учащихся. Из них на государственном языке обучаются 27,3%. Вопрос увеличения количества школ и контингента детей, обучающихся на государственном языке, никогда не сходил с повестки дня акимата. С целью увеличения контингента обучающихся на государственном языке реализуется дорожная карта по расширению сети организаций с государственным языком обучения и увеличению контингента учащихся на государственном языке.

За три года была открыта 61 группа обучения на государственном языке. Вместе с тем, в соответствии с указанной картой, в 2022–2023 годах в русскоязычных Костанайском физико-математическом лицее, в школе № 12 города Рудного и школе-лицее № 4 открыты 5-е казахские классы. Также в городе Костанае школа № 115, которая вела обучения на двух языках, полностью переведена на государственный язык.

В настоящее время среди родителей ведется разъяснительная работа о важности государственного языка. Мы надеемся, что решим этот вопрос вместе с родителями, местными исполнительными органами и общественностью.

Фото: акимат Костанайской области

— Какие есть проекты по развитию областного центра - города Костаная? Будут ли в этом году построены социальные и культурные объекты?

— В областном центре близится к завершению строительство двух новых средних школ на 1 880 мест, с целью снижения дефицита учебных заведений «Береке» и «Конай». В рамках масштабного проекта «Комфортная школа» до 2025 года планируется сдача трех школ на 2700 мест. До конца года будут построены два детских сада на 280 мест. Кроме того, в 2023 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Юбилейный». По плану, строительство комплекса завершится в 2024 году.

— Расскажите о модернизации общественного транспорта в Костанае?

— Общее количество автобусов во всех автопарках областного центра — 296. В 2024 году отечественный перевозчик закупил 37 новых автобусов марки «Yutong». В 2024 году ТОО «Компания STA» пополнилась 15 единицами общественного транспорта, ТОО «Туристтранссервис» — 7. Работа в этом направлении будет продолжаться и нынешнем году. Уверен, что через несколько лет на дорогах областного центра появятся новые автобусы.

— С некоторых пор стала актуальной проблема дорожного строительства в регионе. В том числе высказываются предложения по усилению контроля над эффективным расходованием средств. Есть ли прогресс в этом году?

— В 2024 году планируется направить на ремонт дорог всех категорий 54,5 миллиарда тенге, это на 25% больше, чем в 2023 году. Эти средства дадут возможность отремонтировать автодороги протяженностью 829 километров, из которых 82 участка местного значения и 364 уличных участков. Полное освоение выделенных средств и их эффективное расходование — главная забота местных властей.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

- В область планируется привлечь жителей из регионов с избытком рабочей силы. В целом существует проблема, что многие переселенцы не могут адаптироваться к жизни в Костанайской области и уезжают обратно. Есть ли в Костанайской области соответствующие условия для переселенцев? Решена ли их жилищная проблема? Будут ли какие-то изменения условий для переселенцев в рамках этой программы?

— В прошлом году в рамках национального проекта «Сильные регионы — драйверы развития страны» в регион прибло 2 322 человека. Начинается работа по усилению действий по этому направлению. В рамках государственной программы «Енбек» оказывается поддержка переселенцам и общая поддержка предпринимательства. Все трудоспособные люди обеспечиваются работой, а для тех, кто хочет заняться предпринимательством, предусмотрены государственные гранты, кредиты.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

— Часто звучит критика по поводу туристической привлекательности области. Остро стоит проблема с придорожным сервисом. Какие шаги предпринимаются для решения проблем в этой сфере?

— Министерство туризма и спорта с целью развития придорожного сервиса, с 1 января 2022 года начало принимать новые меры государственной поддержки, в том числе компенсации на 10% расходов мотелей, кемпингов, пунктов питания и торговли. В нашей области приняты две заявки о компенсации 10% расходов от объектов сервиса. Общая сумма компенсации расходов превышает 100 миллионов тенге. Указанные объекты находятся на автотрассах республиканского значения по направлениям Аулиекольский и Денисовский районы. Здесь учтены наличие торговых залов, столовых, санитарно-гигиенической сети и молельных комнат, заправочных станций в современном формате.

Кроме того, семи субъектам бизнеса будут возмещены расходы на содержание санитарно-гигиенических сетей, расположенных в привлекательных для туристов местностях и на дорогах, ведущих туда, в размере 83 300 тенге в месяц.