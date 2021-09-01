В 2024 году казахстанцы получат возможность избирать акимов районов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2024 году граждане получать возможность избирать акимов районов. Об этом заявил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важнейшим шагом стало введение прямой выборности сельских акимов. Это принципиальный момент политической реформы предложенной мной в прошлогоднем послании. Данное решение напрямую затрагивает интересы сельчан, то есть более 40% казахстанцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году граждане получать возможность хотя бы в пилотном режиме избирать акимов районов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев открыл совместное заседание палат Парламента.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 47 депутатов Сената и 102 депутата Мажилиса, Премьер-Министр РК, государственный секретарь, руководители государственных органов, местных исполнительных органов. Отметим, что выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Посланием транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.