В 2023 году на весенне-полевые работы выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по обеспечению весенне-полевых работ горюче-смазочными материалами доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2023 году на весенне-полевые работы выделяется 413 тысяч тонн дизельного топлива. Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей приняты следующие меры: в феврале-мае с равномерной выборкой топлива утвержден график весенне-полевых работ на 2023 год», - сказал Болат Акчулаков.
По данным ведомства, стоимость дизтоплива составит 222 тысяч тенге за тонну или 184 тенге за литр.
На сегодня получены отдельные ПИН-коды для дизельного топлива сельхозтоваропроизводителей (СХТП). Обеспечено создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в системе ИС ЭСФ.
«Стоимость доставки дизтоплива от нефтеперерабатывающих заводов до сельхозтоваропроизводителей определяется самостоятельно оператором. НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерны на НПЗ. В целом все запланированные объемы для СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО «НК «КазМунайГаз», - добавил Болат Акчулаков.
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