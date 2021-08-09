В 2022 году в Костанае завершат строительство двух новых микрорайонов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Объем жилищного строительства в Костанайской области демонстрирует положительную динамику со среднегодовым приростом порядка 13%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя строительства, архитектуры и градостроительства Берика Танжарикова.

«В текущем году в области будет построено 449 тысяч квадратных жилья. Планируется ввести в эксплуатацию: арендного жилья без права выкупа - 30,3 тыс. кв. метров, 111,1 тыс. кв. метров – кредитного жилья через выпуск облигаций местных исполнительных органов, а также 125,2 тыс. квадратных метров коммерческого жилья, - сообщил Берик Танжариков. - По итогам 7-ми месяцев в жилищном строительстве достигнута положительная динамика, введено в эксплуатацию 238,5 тыс. квадратных метров жилья или 114,6% к аналогичному периоду прошлого года».

Активное строительство идет, в основном, в Костанае. Областной центр развивается в соответствии с Генеральным планом и в последние годы здесь выросли такие микрорайоны, как «Аэропорт», «Юбилейный» и «Береке». Продолжается застройка микрорайона «Кунай».

На сегодняшний день в микрорайоне «Аэропорт» завершено строительство 37 многоэтажных домов за счет бюджетных средств, это более 2,5 тысяч квартир. Также в следующем году в этом же микрорайоне планируется построить еще 4 многоэтажных жилых дома за счет бюджетных средств.

«В микрорайоне «Юбилейный» построены и введены в эксплуатацию 41 домов, это более 4 тысяч квартир. В текущем году за счет средств бюджета здесь будет завершено также строительство еще трех многоэтажных жилых домов, общей площадью 16,4 тыс. кв. метров (240 квартир). Также в 2022 году планируется построить три коммерческих дома, площадью 12,6 тыс. кв. м. Таким образом, в 2022 году будет полностью завершено жилищное строительство микрорайонов «Аэропорт» и «Юбилейный», - пояснил руководитель ведомства.

Что касается микрорайона «Береке», на сегодняшний день здесь построено девять жилых домов общей площадью 82,9 тысяч квадратных метров или 819 квартир. До конца года будет построено еще четыре многоэтажных жилых дома за счет средств коммерческих застройщиков.

В микрорайоне Кунай в текущем году будут построены и введены в эксплуатацию 19 многоэтажных кредитных домов, а это 855 квартир. Всего в этом году на строительство домов в регионе из республиканского бюджета выделено 9,3 млрд. тенге.

«В текущем году на строительство арендного жилья без выкупа выделено 1 910,6 млн. тенге на реализацию двух переходящих объектов с 2020 года и строительство трех новых объектов. На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей в 2021 году выделено 603,5 млн. тенге на приобретение 72-х квартир: в Костанае – 50 квартир, в Рудном – 22 квартиры. Согласно плана финансирования освоение средств начнется с сентября месяца», - пояснил Берик Танжариков.

Также, по информации руководителя ведомства, на строительство кредитного жилья через систему жилстрой сбережений Комитетом по делам строительства МИИР РК на 2021 год доведен лимит для строительства кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг МИО в объеме 9 282,5 млн. тенге на завершение строительства 19-ти многоэтажных жилых домов и строительство новых 33-х многоэтажных жилых домов.