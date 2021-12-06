В 2021 году выявлены нарушения на 3 700 водных объектах, где запрещена хозяйственная деятельность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году выявлены нарушения на 3 700 водных объектах, где запрещена хозяйственная деятельность. Об этом сообщил председатель Аэрокосмического комитета Баубек Жеткергенулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2021 году выявлен 2 641 полигон вырубок, из них 136 с нарушениями, и 50 незаконных. Обнаружено очагов около 260 тысяч», – сказал Баубек Жеткергенулы.
По его словам, в 2021 году выявлены нарушения на 3 700 водных объектах, где запрещена хозяйственная деятельность – выпас скота и другие виды хозяйства. Информация передана в местные исполнительные органы.
Также Б. Жеткергенулы сообщил о том, что изучается вопрос заболачивания русел рек. Такая информация также передается в местные исполнительные органы для того, чтобы своевременно принимались меры по очищению и дноуглублению.
Б. Жеткергенулы также рассказал о мониторинге посевных работ, который ведется с начала посева до уборки. Мониторинг ведется по семи отраслевым задачам. Это оценка посевных площадей, состояние засоренности и классификации культур, по основным культурам – пшеница, ячмень, подсолнечник и лён. В 2021 году прогнозируется уборка на 19,6 млн гектаров, состояние посевов зерновых – 13,5 ц/га.
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