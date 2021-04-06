В 2021 году в РК будут реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству 6 тысяч км автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Карагандинской области — Женис Касымбек, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Павлодарской области — Абылкаир Скаков.

В предвыборной программе партии «Nur Otan» поставлены масштабные задачи по реконструкции к 2025 году 12 тыс. км дорог и ремонту 27 тысяч км местной сети автодорог.

В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяженностью 6 тыс. км с открытием движения на 1,2 тыс. км. Будут реализованы такие крупные проекты, как Талдыкорган-Усть-Каменогорск (768 км), Караганда-Балхаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 км) и др. Начнется реализация проекта реконструкции автодороги Кызылорда – Жезказган. Акиматами запланированы работы на 2,6 тысячи км местных автодорог. Планируется построить 125 новых объектов придорожного сервиса.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами и АО «НК «КазАвтоЖол» обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и до конца текущего года обеспечить полное освоение выделенных средств. Министерству энергетики дано поручение обеспечить заявленную потребность в битуме всех автодорожных проектов с недопущением роста цен в разгар строительного сезона.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость завершения до конца текущего года работ по переводу автомобильных дорог на самообеспечение с внедрением в промышленную эксплуатацию «платности» на реконструированных участках, что позволит содержать автодороги в нормативном состоянии. Акиматам областей совместно с НПП «Атамекен» поручено активизировать работу по модернизации объектов придорожного сервиса и приведению их к Национальному стандарту.

«Эффективность реализации поставленных задач имеет важнейшее значение. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в установленные сроки», — сказал А. Мамин.