Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

В 2021 году в Казахстане животным и птицам сделают более 150 млн прививок

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Февраля 2021, 19:00
В 2021 году в Казахстане животным и птицам сделают более 150 млн прививок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике особо опасных болезней животных в 2021 году будет проведено более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также свыше 68 млн диагностических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Для охраны территории Казахстана от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств, обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности, охраны здоровья населения от болезней, общих для животных и человека, ветеринарной службой республики проводятся ветеринарно-профилактические мероприятия – своевременная диагностика и вакцинация скота. В связи с этим Комитет ветконтроля и надзора Минсельхоза РК ежегодно обеспечивает службу сертифицированными ветеринарными препаратами для проведения иммунопрофилактических мероприятий.

В реестр Международного эпизоотического бюро включено 88 видов различных болезней и инфекций. В казахстанском же реестре зарегистрировано только 68 видов, которые исторически фиксировались в нашей стране еще с советского периода.

В настоящее время по 45 видам Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, а по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. В том числе планируется проведение 151,1 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также 68,1 млн диагностических исследований.

Соответствующие работы начнутся в феврале-марте текущего года государственными ветеринарными организациями при местных исполнительных органах.


Минсельхоз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году