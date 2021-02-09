В 2021 году в Казахстане животным и птицам сделают более 150 млн прививок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике особо опасных болезней животных в 2021 году будет проведено более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также свыше 68 млн диагностических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Для охраны территории Казахстана от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств, обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности, охраны здоровья населения от болезней, общих для животных и человека, ветеринарной службой республики проводятся ветеринарно-профилактические мероприятия – своевременная диагностика и вакцинация скота. В связи с этим Комитет ветконтроля и надзора Минсельхоза РК ежегодно обеспечивает службу сертифицированными ветеринарными препаратами для проведения иммунопрофилактических мероприятий.

В реестр Международного эпизоотического бюро включено 88 видов различных болезней и инфекций. В казахстанском же реестре зарегистрировано только 68 видов, которые исторически фиксировались в нашей стране еще с советского периода.

В настоящее время по 45 видам Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, а по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. В том числе планируется проведение 151,1 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также 68,1 млн диагностических исследований.

Соответствующие работы начнутся в феврале-марте текущего года государственными ветеринарными организациями при местных исполнительных органах.