В 2020 году завершится строительство канализационного дюкера через реку Иртыш в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в 2020 году завершится строительство канализационного дюкера через реку Иртыш. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал акима города Семей Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник рассказал, что строительством дюкера занимается компания из Усть-Каменогорска, которая имеется специальную лицензия на работу и видеосъемку под водой.

«Одна нитка труб уже проложена. Мы ее приняли и отработали все необходимые технологии. Проект был очень сложный. На сегодняшний день все необходимое оборудование, это касается особых труб, у нас в наличии имеется. На следующий год мы его закончим и две нитки канализационного дюкера мы введем в строй», - отметил Ермак Салимов.

Аким добавил, что часто посещает объект и доволен работой компании. Специалисты профессионально провели взрывные работы под водой и качественно проложили первую нитку канализационных труб.





Напомним, что канализационный дюкер много лет находился в аварийном состоянии. Этот проблемный вопрос поднимался в прошлом году в Павлодаре на заседании Иртышского бассейнового совета. Тогда руководство департамента по ЧС ВКО отметило, что вероятность аварийного прорыва возрастает с каждым годом и особенно в период ледохода. Если произойдет прорыв, то канализационными стоками будет загрязнена трансграничная река Иртыш.