В 2020 году в РК зафиксирован самый высокий прирост поголовья овец – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году поголовье овец в стране за год выросло на 837 тысяч голов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года благодаря слаженной работе и своевременно принятым мерам в сфере агропромышленного комплекса наблюдается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям. В 2020 году на развитие овцеводства из государственного бюджета выделено 16 млрд тенге. Это свидетельствует о росте объемов господдержки на 35% по сравнению с уровнем 2019 года. В результате в 2020 году поголовье овец достигло 17,7 млн голов, в том числе на предприятиях и в фермерских хозяйствах – 8,4 млн голов, в хозяйствах населения – 9,2 млн голов. В 2020 году зафиксирован максимальный годовой прирост поголовья овец. То есть за год поголовье увеличилось на 837 тысяч голов», - сказал Сапархан Омаров на конференции «Овцеводство Казахстана: прошлое, настоящее и перспективы», посвященной 125-летию Жазылбека Куанышбаева.

По его словам, доля племенных овец достигла 16,1%, или 2,8 млн голов. Реализовано 300 тысяч голов племенных овец. А это, в свою очередь, способствует развитию селекционной работы.

«Отдельно стоит остановиться на механизмах государственной поддержки развития агропромышленного комплекса в целом, в том числе овцеводства посредством развития науки. Эта поддержка будет осуществляться через программно-целевое финансирование научных работ со стороны государства. За последние три года в результате научной работы, проведенной Казахским научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства, в каждом регионе республики создано 20 модельных ферм, которые оснащены современной техникой, используют новые инновационные технологии в овцеводстве и пастбищах, играют роль базы обучения фермеров и студентов. На эти мероприятия из бюджета выделено 735,6 млн тенге», - отметил министр.

Кроме того, сообщил глава Минсельхоза, была проведена научная работа по совершенствованию технологий селекции и содержания овец, усовершенствованы процессы получения, хранения семян и эмбрионов племенных овец.

«С участием ученых Казахского национального аграрного исследовательского университета разработаны методики проведения космомониторинга пастбищ, определения условия плодородия. Это, в свою очередь, положительно скажется на овцеводстве», - заключил С. Омаров.