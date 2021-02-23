В 2020 году в Казахстане построено более 15 млн. кв. метров жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в республике построено 15,3 млн. кв. метров жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в республике построено 15,3 млн. кв. метров жилья (+116,8% к 2019 году), сдано свыше 140 тыс. жилищ. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн. тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что на 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций.

Государственная поддержка оказана 38,4 тыс. семьям, в том числе в виде социального жилья в размере 28 тыс. и льготных займов (по программам «2-10-20», «5-10-20» и «5-20-25») - 10,4 тыс.