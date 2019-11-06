+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.39 EUR 432.24
RUB 6.13 CNY 55.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 2020 году Правительство внесет в Парламент 16 законопроектов

6 Ноября 2019 11:41
Поделиться:
В 2020 году Правительство внесет в Парламент 16 законопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен План законопроектных работ Правительства на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме

Роман Скляр встретился с послом США в РК
Вопросы передачи предприятий в собственность трудовым коллективам разъяснили в Правительстве Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы Роман Скляр встретился с послами Франции и Беларуси

Вице-министр юстиции Наталья Пан доложила, что проект Плана законопроектных работ Правительства на 2020 год разработан с учетом стратегических установок Елбасы Нурсултана Назарбаева и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Документ предусматривает разработку 16 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы социального обеспечения, физической культуры и спорта, контроля специфических товаров, жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, визуальной информации и др.

Запланированные законопроекты полностью коррелируются с Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания Президента К. Токаева и нацелены на совершенствование правовых отношений в важных для населения сферах.

«Министерству юстиции совместно с отраслевыми госорганами необходимо уделить особое внимание качеству вносимых законопроектов», - сказал А. Мамин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Минюст,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив