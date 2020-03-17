В 2020 году объездную дорогу вокруг Караганды оснастят ограждениями и освещением

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В декабре прошлого года было открыто движение по автомобильной дороге «Обход города Караганды» и участку Караганда - Темиртау», км 1444-1457.4. Официальная сдача в эксплуатацию проектов назначена на 2020 год, в предстоящий строительный сезон дорожникам остается установить барьерное ограждение и освещение, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Реконструкцию 14 км автодороги Темиртау - Караганда начали в 2017 году. Годом позже строители приступили к 47-километровому проекту «Обход г. Караганды», куда входят Северный и Восточный обходы города. Работы выполняются 2 генподрядными организациями - ТОО «Даулет Дорстрой» и ТОО «Сине Мидас Строй».

В рамках реконструкции Северного и Восточного обходов были построены 7 транспортных развязок по направлениям из Караганды в Алматы, Нур-Султан, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

Также была построена эстакада через железную дорогу и реку Солонка длиной 232 погонных метра и произведены работы по устройству 64 единиц водопропускных труб. В предстоящем строительном сезоне в проекте будет задействовано 670 человек и 306 единиц техники.

Сейчас новая дорога относится к 1-б категории и имеет 4 полосное движение. Трасса огибает Караганду и тем самым позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и большегрузов. По подсчетам специалистов, количество такого транспорта на участках достигает более 20 тыс. в сутки.

Напомним, в Карагандинской области протяженность дорог республиканского значения составляет 2262,6 км, более 80% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.