В 2020 году нужно создать 55 молочно-товарных ферм – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказал о ситуации с развитием производства молока и птицеводства.

«В целях импортозамещения реализуется программа развития молочного животноводства. Так, в 2019 году было профинансировано и введено 30 молочно-товарных ферм (из них восемь промышленных) с общим поголовьем 7,5 тысяч голов. Чтобы достичь показателей отраслевой программы, уже в 2020 году необходимо создать 25 промышленных МТФ и 30 семейных МТФ с общей мощностью не менее 15 тысяч голов дойного стада», - сказал Айдарбек Сапаров на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

Он также рассказал о принимаемых мерах по дальнейшему наращиванию объемов производства мяса птицы для последующего импортозамещения.

«По итогам 2019 года доля импорта мяса птицы составила 45,3% (в 2018 году – 49%). Снижение доли импорта, прежде всего, связано с запуском первого этапа проекта по производству 25 тысяч тонн мяса птицы в Акмолинской области (ТОО «Макинская птицефабрика») и с реализацией проекта по расширению действующей птицефабрики с производительностью мяса птицы до 8000 тонн в год в Жамбылской области (ТОО «Аулие Ата Феникс»)», - добавил А. Сапаров.

Что касается отрасли свиноводства, спикер сообщил, что в 2019 году были реализованы четыре проекта общей мощностью 19,9 тыс. тонн. Он также напомнил, что в 2020 году планируется строительство свинокомплекса ТОО «АПК «Бавария продукт» мощностью на 5,5 тыс. тонн свинины.