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    16:19, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    В 2020 году наименьший спад экономики был у Казахстана – Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана рассказал о том, как Казахстану удалось пережить экономический спад 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За годы Независимости мы привлекли в нашу национальную экономику 365 млн долларов прямых иностранных инвестиций и занимаем прочное первое место в регионе Центральной Азии и Кавказа вместе взятые. В мире нам поверили и пошли к нам работать», - сказал Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    «В свою очередь, Национальный фонд, который был создан по моей инициативе, спасает нас от экономических потрясений. Он уже выручил Казахстан в трех страшных кризисах Юго-Восточной Азии, финансовом кризисе 1999 года и сейчас пандемия. В прошлом году самый меньший спад экономики был у Казахстана, около 3%. Почему? Потому что Национальный фонд помогал, поддержал и бизнес, и наших граждан», - заключил Первый Президент РК.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана.

    Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн примут участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

    Ранее Нурсултан Назарбаев в ходе сессии Ассамблеи сообщил, насколько увеличилась численность населения за годы независимости в Казахстане, а также высказался о важности государственного языка.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Елбасы АНК Первый Президент - Елбасы Общество Экономика
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