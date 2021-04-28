В 2020 году наименьший спад экономики был у Казахстана – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана рассказал о том, как Казахстану удалось пережить экономический спад 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы Независимости мы привлекли в нашу национальную экономику 365 млн долларов прямых иностранных инвестиций и занимаем прочное первое место в регионе Центральной Азии и Кавказа вместе взятые. В мире нам поверили и пошли к нам работать», - сказал Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«В свою очередь, Национальный фонд, который был создан по моей инициативе, спасает нас от экономических потрясений. Он уже выручил Казахстан в трех страшных кризисах Юго-Восточной Азии, финансовом кризисе 1999 года и сейчас пандемия. В прошлом году самый меньший спад экономики был у Казахстана, около 3%. Почему? Потому что Национальный фонд помогал, поддержал и бизнес, и наших граждан», - заключил Первый Президент РК.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн примут участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Ранее Нурсултан Назарбаев в ходе сессии Ассамблеи сообщил, насколько увеличилась численность населения за годы независимости в Казахстане, а также высказался о важности государственного языка.