В 2 раза увеличить переработку зерновых намерены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В числе приоритетов работы аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал переработку продукции сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете перед депутатами областного маслихата глава региона рассказал, как работают новые перерабатывающие предприятия и об объемах произведенной в первом полугодии сельхозпродукции.

«Я всегда говорил: то, что производим, должны сами же и перерабатывать», - отметил аким области.

На бывшем «Биохиме» сейчас работают более 400 человек. Там наладили производство крахмала и клейковины, к концу года начнут производить биоэтанол. С начала года завод выпустил продукции на 2,2 млрд тенге. Это в 5 раз выше, чем в полугодии прошлого года.

Запущенный в мае завод по производству комбикормов ТОО «KAZMEAL» будет перерабатывать до 360 тыс. тонн зерновых. Продукция обоих заводов экспортоориентирована.

«Только за счет ввода этих двух предприятий доля переработки зерновых в отрасли сельского хозяйства вырастет до 33 %. В прошлом году она составляла 14%. Это хорошие примеры, но работу в этом направлении необходимо усилить с учетом поручений Главы государства», - отметил К. Аксакалов.

Производить сельхозпродукцию в регионе намерены еще больше. По итогам года ожидают прирост объемов производства мяса, молока и яиц от 2 до 5%.

«Этому будет способствовать функционирование на территории области 80 молочно-товарных ферм, возобновил работу мясокомбинат. Наш регион находится на третьем месте среди регионов республики по объему производства яиц», - подчеркнул аким области.