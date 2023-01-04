В 17 регионах Казахстана растут объемы строительных работ

4 Января 2023, 19:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Положительная динамика роста объемов строительных работ наблюдается в 17-ти регионах страны, за исключением Мангистауской, Абайской и Карагандинской областей, передаето МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По итогам 11 месяцев 2022 года объемы строительных работ по республике выполнены на 4,9 трлн тенге. В целом свыше 47 тысяч предприятий по стране имеют лицензию на строительно-монтажные работы, из них действующих - порядка 46 тысяч

По поручению Президента принят методический документ Стандарты комплексной застройки городов, который станет простым и наглядным пособием по внедрению компактной застройки, формированию привлекательных общественных пространств и инфраструктуры.

В реализацию стандартов акиматами будут разработаны дизайн коды современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства. Что касается системного решения градостроительного планирования, следует отметить, что внедряются новые подходы и механизмы мониторинга в едином информационном пространстве.

Ожидается, что функционирование системы градостроительного кадастра станет одним из ключевых инструментов эффективного планирования строительства и прозрачности градостроительной деятельности.

На законодательном уровне для комплексного цифрового управления застройкой территорий прорабатывается внедрение единой градостроительной экспертизы, учет градостроительных проектов, инженерно-геодезических изысканий, внесение данных субъектов естественных монополий по инженерным сетям и их мощностям в систему градкадастра.

Для недопущения завышения сметной стоимости строительства исключено применение прайс-листов в проектно-сметной документации. Таким образом, внедрен современный метод калькулирования смет с применением укрупненных норм по видам работ и конструктивам. Разработаны сборники единичных сметных цен, что сокращает трудоемкость составления сметной документации и упрощает процесс экспертизы смет.

Для решения жилищных вопросов граждан по итогам 11 месяцев прошлого года введено в эксплуатацию 13 млн кв. метров жилья. Также строится 13,8 тысяч квартир арендного и кредитного жилья.

В рамках автоматизация жилищного цикла строительства для всех участников строительного процесса МИИР РК была разработана система eQurylys. Сейчас e-Qurylys собирает отчеты технического надзора по всей республике в электронном виде. Так, с 2022 года в системе e-Qurylys в пилотном режиме реализовано 109 проектов автомобильных дорог и 80 проектов жилья, финансируемых за счет облигационных займов АО «Казахстанская жилищная компания».