В 13 областях Казахстана объявлена высокая пожарная опасность

По данным РГП "Казгидромет" в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожарная опасность, передает агентство Kazinform.

В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере, западе, юге Актюбинской областях, на западе, юге, в центре области Ұлытау,на севере, востоке Западно-Казахстанской,на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской областях и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.