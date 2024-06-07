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    04:18, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    В 13 областях Казахстана объявлена высокая пожарная опасность

    Лесные пожары
    Фото: ДЧС Костанайской области

    По данным РГП "Казгидромет" в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожарная опасность, передает агентство Kazinform.

    В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере, западе, юге Актюбинской областях, на западе, юге, в центре области Ұлытау,на севере, востоке Западно-Казахстанской,на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской областях и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    казгидромет
    Фото: Kазгидромет

     

    Теги:
    Погода Пожар Регионы Казахстана Казгидромет
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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