18 Мая 2022 11:33

В 12 регионах обнаружили один из видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции – глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что штамм «стелс-омикрон» протекает легче, но он быстро распространяется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 12 регионах обнаружили один из видов «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Это вид «стелс-омикрон». Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче чем «дельта» вирус, но он опасен тем, что быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию. Сегодня мы видим, что идет распространение вируса по всей стране», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава Минздрава РК добавила, что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно.

«Пациенты, которые обращаются с симптомами, в полном объеме получают лечение. Внедрение каких-то карантинных мер при таком течении заболевания не ожидаем. Все карантинные меры сняты, сейчас в основном идет профилактическая работа среди населения», - пояснила Ажар Гиният.

Министр также ответила на вопрос о возможном введении масочного режима.

«Оснований для введения масочного режима сегодня нет, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране», - подчеркнула Ажар Гиният.