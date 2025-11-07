В 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 7 ноября

В Акмолинской области ночью ожидается снег, днем прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный прогнозируется порывами 15-20 м/с, днем на севере и востоке — 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается гололед, ветер прогнозируется порывами 15-20 м/с.

В Абайской области ночью ожидается снег, низовая метель и гололед на западе, севере и в центре области. Днем прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед на севере, востоке и в центре. Ветер прогнозируется 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Семее ожидаются снег и низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром ожидается туман на севере, юге и в горных районах. В Алматы и в Конаеве прогнозируется туман ночью и утром.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ветер 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег и низовая метель, ветер порывами 15-20 м/с.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах прогнозируется туман. В Таразе ожидается временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман на западе, севере и востоке. В Уральске прогнозируется туман ночью и утром.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем прогнозируются небольшие осадки, низовая метель и гололед на севере. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед, ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер прогнозируется 15-20 м/с. В Костанае ожидаются осадки, низовая метель, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром прогнозируется туман на северо-востоке.

В Павлодарской области ожидаются дождь, снег, на западе и юге — низовая метель, гололед. Ветер прогнозируется порывами 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области прогнозируются дождь, снег, низовая метель, гололед. На западе и севере ожидается туман. Ветер прогнозируется 15-20 м/с, порывы на западе и юге до 25 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки, низовая метель и гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром прогнозируется туман на юге, севере и в горных районах. В Шымкенте и в Туркестане ожидается туман ночью и утром.