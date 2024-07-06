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    22:35, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В 12 областях Казахстана ожидается пятый класс пожарной опасности

    жара
    Фото: freepik

    О нарастании пожарой опасности от высокой до чрезвычайной пожарной опасности предупредили в 12 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    В период 7-12 июля в Мангистауской области, на западе, юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается нарастание пожарой опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной пожарной опасности (5 класс).

    В период 7-12 июля на западе, юге Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

    В период 7-12 июля в Кызылординской, Туркестанской областях, в области Ұлытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

    В период 7-12 июля на юге Жамбылской, Алматинской областей и в областях Жетісу сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

    Теги:
    Погода Пожар Казгидромет Природные пожары Жара
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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