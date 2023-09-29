В 11 регионах РК завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов маслихатов

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 29 октября 2023 года в 21 избирательном округе в 11 регионах республики — областях Абай, Жетысу, Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, СКО и г. Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 109 кандидатов. 28 из них — политическими партиями, 81 — путем самовыдвижения.

В числе выдвинутых кандидатов 93 (85,32%) — мужчин и 16 (14,68%) — женщин.

Членами политических партий Республики Казахстан являются 66 кандидатов, 21 — беспартийные, 22 — не указали свою партийную принадлежность.

Средний возраст– 42,21 год. Среди выдвинутых кандидатов представители 5 этносов.

94 кандидата (86,2%) имеют высшее образование, 12 (11%) — среднее специальное и 3(2,8%) — среднее.

27,52% кандидатов работают в государственных учреждениях, организациях; 43,12% — в коммерческих структурах; 8,26% — работники политических партий и НПО, 2,7% — временно не работающие, 1,83%-пенсионеры, 16,51% — представляют другие группы занятости.

Продолжается регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, так по состоянию на 28 сентября 2023 года окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 44 кандидата. Срок окончания регистрации -18:00 3 октября.

С момента окончания регистрации кандидаты приступят к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 часов 28 октября т. г.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляет методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах и предоставляет на своем интернет-ресурсе следующую обобщенную информацию по итогам выдвижения на выборах депутатов вместо выбывших по 21 избирательному округу в 11 регионах:

Область Абай

Актюбинская область

Алматинская область

Город Алматы

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Область Жетысу

Карагандинская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область