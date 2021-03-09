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В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Марта 2021, 17:00
В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», утром и днем 10 марта в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гололед. Местами туман. Ветер юго-восточный, утром и днем местами 15-20, в Жарминском районе - порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный утром и днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части - осадки (снег, дождь). Местами ожидаются низовая метель, туман, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами - туман, гололед. низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.

10-11 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с, днем 11 марта порывы 23-28 м/с.

10-12 марта в Жамбылской области местами ожидаются туман, днем 10 марта гроза, 10-11 марта гололед. 10-12 марта местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, 10 марта - порывы 23-28 м/с.


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