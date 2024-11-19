В 11 городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 19 ноября будут в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Алматы, Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, штормовое предупреждение объявили 19 ноября в Астане и 12 областях.