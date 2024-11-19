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    06:30, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В 11 городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха

    Синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в связи с ожидающимся туманом в большинстве регионов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    непогода тучи штормовое метеоусловия бұлттар ауа райы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 19 ноября будут в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Алматы, Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Напомним, штормовое предупреждение объявили 19 ноября в Астане и 12 областях.

    Теги:
    Погода Метеоусловия Регионы Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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