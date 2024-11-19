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    20:15, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Туман накроет большинство регионов Казахстана

    В большинстве регионов Казахстана 19 ноября ожидается туман, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    туман
    Фото: freepik

    19 ноября ночью и утром в Астане ожидается туман.

    Ночью на юге, а днем на западе, востоке и юге области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром в южной и центральной частях области туман. В Жезказгане 19 ноября ночью и утром ожидается туман.

    На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидается гололед. г. Уральск: 19 ноября ночью и утром ожидается туман.

    На юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром в северной и восточной частях области будет туман.

    Ночью и утром на западе, юге, востоке Актюбинской области, севере, востоке, юге Атырауской области, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

    Днем в центре Кызылординской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман, гололед. 

    В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах туман, днем в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, в центре Мангистауской области, юге, востоке Павлодарской области, ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ночью и утром в горных районах области гололед. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    Теги:
    Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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