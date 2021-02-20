В 101 год получила новое удостоверение личности жительница Туркестанской области

СОЗАКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В 101 год получила новое удостоверение личности жительница Созакского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДП области, сотрудники полиции Созакского районного отдела полиции постоянно оказывают помощь в оформлении документов местным жителям, в том числе пожилым людям, ветеранам ВОВ и людям с ограниченными возможностями. С этой целью мобильная группа из числа сотрудников Созакского РОП провела опрос среди населения и выяснила, что у 101-летней бабушки истек срок действия удостоверения личности.

Чтобы не утомлять преодолевшую вековой рубеж долгожительницу, полицейские сами собрали необходимые документы для замены удостоверения личности. Так, жительница Созакского района Сыргакуль Керимбекова получила новый документ.

101-летняя женщина была искренне рада заботе и помощи стражей порядка. Она поблагодарила их и руководство райотдела полиции, дав свое материнское благословение.

В целом, в соответствии с поручением Министерства внутренних дел Республики Казахстан в департаменте полиции Туркестанской области созданы специальные мобильные группы с целью оформления документов для граждан без документов либо с документами советского образца, пожилых маломобильных людей.