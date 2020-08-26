+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 100 раз увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог в СКО

26 Августа 2020 03:00
Поделиться:
В 100 раз увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог до 5,8 млрд тенге. Два года назад выделяли всего 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дорогу «Жезказган-Петропавловск» намерены отремонтировать в СКО
Взять на контроль все большегрузы поручил аким СКО 600 км автодорог отремонтируют в следующем году в СКО Информацию о шести накренившихся многоэтажках прокомментировали в акимате Алматы

О значительном увеличении средств на ремонт дорог в селах рассказал на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов.

«Недостаточно ремонтировать только дороги к поселку. Нужно улучшать подъездные пути и внутрипоселковые дороги. Долгое время этому вопросу не уделялось должное внимание. К примеру, два года назад ремонт внутрипоселковых дорог был проведен только в 6 селах, а подъездные пути - в направлении 2 сел. В этом году реализуются уже 74 проекта. В сравнении с 2017 годом, финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог увеличили с 50 млн до 5,8 млрд тенге, подъездных путей - с 37 до 917 млн тенге», - сообщил К.Аксакалов.

Он добавил, что ремонт дорог идет в районных центрах, бывших райцентрах и крупных опорных населенных пунктах. В некоторых селах одновременно улучшают и подъездные пути.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив