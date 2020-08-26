В 100 раз увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог до 5,8 млрд тенге. Два года назад выделяли всего 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О значительном увеличении средств на ремонт дорог в селах рассказал на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов.

«Недостаточно ремонтировать только дороги к поселку. Нужно улучшать подъездные пути и внутрипоселковые дороги. Долгое время этому вопросу не уделялось должное внимание. К примеру, два года назад ремонт внутрипоселковых дорог был проведен только в 6 селах, а подъездные пути - в направлении 2 сел. В этом году реализуются уже 74 проекта. В сравнении с 2017 годом, финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог увеличили с 50 млн до 5,8 млрд тенге, подъездных путей - с 37 до 917 млн тенге», - сообщил К.Аксакалов.

Он добавил, что ремонт дорог идет в районных центрах, бывших райцентрах и крупных опорных населенных пунктах. В некоторых селах одновременно улучшают и подъездные пути.