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вчера 23:23
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вчера 21:51
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В 100 раз увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году увеличили финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог до 5,8 млрд тенге. Два года назад выделяли всего 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О значительном увеличении средств на ремонт дорог в селах рассказал на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов.
«Недостаточно ремонтировать только дороги к поселку. Нужно улучшать подъездные пути и внутрипоселковые дороги. Долгое время этому вопросу не уделялось должное внимание. К примеру, два года назад ремонт внутрипоселковых дорог был проведен только в 6 селах, а подъездные пути - в направлении 2 сел. В этом году реализуются уже 74 проекта. В сравнении с 2017 годом, финансирование на ремонт внутрипоселковых дорог увеличили с 50 млн до 5,8 млрд тенге, подъездных путей - с 37 до 917 млн тенге», - сообщил К.Аксакалов.
Он добавил, что ремонт дорог идет в районных центрах, бывших райцентрах и крупных опорных населенных пунктах. В некоторых селах одновременно улучшают и подъездные пути.
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