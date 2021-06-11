Узкое горлышко, которое необходимо расширять – Президент РК о работе международных центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития транспортных артерий и логистических хабов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 10 лет Казахстан создал сильный инфраструктурный каркас, обеспечил интеграцию страны в глобальные транспортные коридоры. В 2020 году объем транзитных жд перевозок вырос на 17%. Главным фактором роста стали контейнерные перевозки. Мною поставлена задача сохранить, и усилить транзитный железнодорожный потенциал Казахстана. В прошлом году перевезено почти 900 тысяч контейнеров, что выше показателей 2019 года на 32%. Из них на маршрут Китай-Европа-Китай приходится около 91% перевозок грузов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, доля транспортных услуг, жд и автоперевозки, трубопроводы в общем объеме экспортируемых услуг, составляют 67%.

«Можно уверенно констатировать, что Казахстан действительно стал ключевым звеном в сухопутной транспортировке между Азией и Европой. Казахстан – важный и надежный партнер в реализации глобального проекта Китая «Пояс и путь». Мы намерены и далее развивать наше взаимовыгодное сотрудничество», - отметил Глава государства.

«Я благодарен за ваши конкретные предложения относительно повышения транспортно-логистического потенциала страны. Многие члены Совета – компании General Electric, Morbeni, PWC, Всемирный банк – обратили внимание на вопросы эффективности качества транспортно-логистических услуг, особенно в части работы международных центров, международного сотрудничества. Это действительно узкое горлышко, которое необходимо расширять», - заключил Президент.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит в формате онлайн.