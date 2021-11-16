Ужесточить требования к оценщикам поручил Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить требования к оценщикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предстоит также ужесточить требования к оценщикам. Их опыт работы должен составлять не менее трех лет. При этом, оценщики каждые три года должны проходить курсы повышения квалификации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.
Также, по словам Президента, нужно внедрить отчетность оценщиков и создать реестр неблагонадежных оценщиков.
«Кроме того, следует ужесточить порядок приостановления и прекращения лицензии на оценочную деятельность. Приостановление должно производиться на три года, без права обжалования, а прекращение - на пять лет», - отметил Глава государства.
«При повторном нарушении следует лишать права допуска к оценочной деятельности навсегда. Как я уже ранее поручал, Правительству совместно с Нацбнаком, Агентством финрегулирования и Парламентом необходимо обеспечить принятие соответствующих законодательных норм до конца года», - заключил К. Токаев.
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