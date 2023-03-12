Ужесточить требования к автономным системам теплоснабжения могут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят требования по строительству объектов теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседаниях рабочих групп Мажилиса Парламента Республики Казахстан при обсуждении проекта нового Экологического кодекса общественностью, общественными организациями, неправительственными организациями и субъектами частного предпринимательства требования по установлению нормативов эмиссий для объектов III и IV категорий были исключены», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, принято решение о регулировании объектов III категории в уведомительном режиме, объектов IV категории – об освобождении регулирования.

«При этом в настоящее время в рамках пересмотра требований по строительству объектов теплоснабжения рассматриваются поправки в Экологический кодекс в части ужесточения требований к автономным системам теплоснабжения и производственных котлов на твердом топливе (угле) путем пересмотра категории объекта», - добавил Премьер-Министр.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по внедрению новой модели оптового рынка электроэнергии. По его словам, в стране планируют внедрить почасовые тарифы на электроэнергию.