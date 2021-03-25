Ужесточить порядок предоставления гражданства предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо ужесточить порядок предоставления гражданства Республики Казахстан. Такое предложение озвучил общественный деятель Мухтар Тайжан на первом заседании Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году народ требовал, чтобы земля не сдавалась в аренду и не продавалась иностранцам. Президент принял свое решение. Иностранцам земля не будет продаваться, и не будет сдаваться в аренду. Известно, что законопроект находится в Мажилисе», - сказал в ходе заседания Мухтар Тайжан.

Кроме того, он предложил ужесточить порядок предоставления гражданства Республики Казахстан. По словам Мухтара Тайжана, для получения гражданства по международной практике в некоторых странах требуется сдача экзамена на знание государственного языка, истории той или иной страны. Прожив не менее пяти лет, гражданин должен доказать преданность стране.

«В 2016 году народ потребовал, чтобы земля никому не продавалась. Поэтому мы не должны давать землю в частную собственность казахстанцам. В данном контексте я имею в виду земли сельскохозяйственного назначения», - отмечает общественный деятель.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе. В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.