Ужесточить ответственность за побои поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, ранее побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью были выведены из категории уголовных преступлений. Это позволило в разы увеличить выявляемость с 700 фактов в год до 20 тысяч», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, для повышения профилактического эффекта следует проработать необходимость ужесточения ответственности за данные админправонарушения.

«Сейчас, согласно моему поручению, проводится работа по оптимизации всего уголовного законодательства. В частности, будут всесторонне исследованы проблемы противодействия преступлениям против личности, в том числе в семейно-бытовой сфере», - заключил Президент.